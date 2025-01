I “Bonnie e Clyde” della truffa sono stati smascherati dai carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni. Attraverso un complesso intreccio di dati forniti dalle vittime, i militari sono riusciti a ricostruire una truffa elaborata che ha fruttato ai due oltre 19.000 euro in pochi giorni. La coppia, abile nell’uso delle tecnologie, aveva creato un sito “specchio” di un’attività commerciale online reale. Offrivano pezzi di ricambio usati per auto a prezzi vantaggiosi, inducendo gli acquirenti a pagare anticipatamente su carte prepagate intestate a uno dei due. Tuttavia, gli articoli non venivano mai consegnati. Le indagini, condotte con sopralluoghi, riconoscimenti fotografici e l’analisi di sistemi di videosorveglianza presso diversi uffici postali in Campania, hanno permesso di smascherare la frode. Solo in una settimana di novembre 2024, i due avrebbero truffato 18 persone. Un uomo di 44 anni e la sua compagna di 35 anni, entrambi residenti nel Maddalonese, sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere del reato di truffa in concorso.