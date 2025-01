Il gruppo Camposano in Azione denuncia l’allarme sicurezza che si respira in paese, con furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni ormai quotidiani da oltre un mese. L’accusa è rivolta all’amministrazione comunale, ritenuta indifferente rispetto a una situazione che preoccupa i cittadini. “Al calare del sole, bande di ladri si aggirano indisturbate, sfruttando la scarsa illuminazione pubblica che rende le strade terreno ideale per appostamenti e spostamenti furtivi. A peggiorare il quadro, secondo il gruppo, ci sono la scarsa efficacia del sistema di videosorveglianza pubblica e la riduzione del personale della Polizia Municipale, passato da 9 a soli 3 agenti in servizio” si legge nel documento. Camposano in Azione sollecita il sindaco Franco Barbato a convocare urgentemente un tavolo per la sicurezza in Prefettura per pianificare misure concrete a tutela del territorio. Tra le proposte avanzate, spicca la stipula di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno, denominato “Mille occhi sulla città”, che consentirebbe di affiancare guardie giurate alle Forze dell’ordine, garantendo un controllo più capillare e interventi tempestivi in caso di necessità. Il gruppo invita il primo cittadino a esprimere pubblicamente la posizione dell’Amministrazione già domani, 4 gennaio, in occasione dei saluti che darà all’inizio del Concerto per la Festa degli Anziani. È necessario rassicurare i cittadini, dichiarano i componenti di Camposano in Azione, “con azioni concrete che dimostrino l’impegno a trasformare la “S” di Sicurezza in realtà e non in slogan”.