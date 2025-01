Domani, sabato 4 gennaio 2025, ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Pino Daniele, indimenticato simbolo della musica italiana e internazionale. Per ricordarlo, Il Mattino dedica ai suoi lettori un inserto speciale a cura di Federico Vacalebre, in edicola gratuitamente con il quotidiano. L’inserto propone le copie anastatiche di pagine storiche del giornale che raccontano i quarant’anni di carriera dell’artista: dai dischi ai tour, dalle collaborazioni leggendarie agli incontri più significativi, come quelli con Massimo Troisi, Roberto De Simone, Eric Clapton e Pat Metheny. Un’opportunità unica per ripercorrere la straordinaria parabola del “Nero a Metà”, attraverso le cronache, le emozioni e le riflessioni che hanno segnato il suo cammino artistico e umano. L’inserto sarà disponibile gratuitamente domani, 4 gennaio, in edicola insieme a Il Mattino. Un’occasione per ricordare e celebrare un’icona che ha lasciato un’eredità musicale senza tempo.