Domani, sabato 4 gennaio, iniziano ufficialmente i saldi invernali 2025 in Campania, con chiusura prevista il 5 marzo. Secondo il centro studi di Confesercenti, il giro d’affari previsto è di circa 800 milioni di euro, con una spesa media stimata di 210 euro per famiglia.

I SALDI IN NUMERI – Il 50% dei consumatori campani parteciperà attivamente alla caccia agli sconti, mentre un altro 25% spenderà circa 100 euro, ridimensionando in parte gli incassi. Rispetto al passato, si registra una maggiore propensione agli acquisti, con una spesa media lievemente inferiore rispetto al dato nazionale, oscillante tra 200 e 215 euro. La previsione è di un fatturato di 480 milioni di euro per i negozi della regione.

TURISMO E SALDI – Il boom turistico in Campania rappresenta una spinta significativa per gli incassi. Oltre 4 milioni di turisti sono attesi nelle prossime 9 settimane, con circa 450-500mila presenze ogni weekend. Gli acquisti medi per i visitatori si attestano tra 70 e 100 euro, contribuendo a un fatturato aggiuntivo stimato tra 280 e 300 milioni di euro, portando il totale complessivo a circa 800 milioni di euro.

L’OPINIONE DI CONFESERCENTI – “Un’opportunità importante per il comparto moda,” commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania. Tuttavia, l’acquisto di capi scontati evidenzia una difficoltà economica per molte famiglie, con il settore moda che ha già perso il 25% del fatturato. La fiducia nei negozi di prossimità è però motivo di soddisfazione: l’83% dei consumatori campani preferisce acquistare sotto casa, lasciando solo il 17% agli acquisti online.

COSA SI COMPRA – Secondo un sondaggio Ipsos, i capi più desiderati sono maglioni e felpe (51%), seguiti da calzature (49%), gonne e pantaloni (31%) e jeans (30%). Tra gli altri preferiti ci sono intimo (28%), camicie (22%), borse (21%), capispalla (21%) e accessori (18%).

EVENTO APPREZZATO AL SUD – Al Sud, i saldi rimangono l’appuntamento promozionale più apprezzato: il 51% degli intervistati li considera l’occasione migliore per risparmiare, rispetto al 21% che preferisce il Black Friday.