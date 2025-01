Due incidenti stradali in Irpinia: quattro feriti ricoverati in ospedale

Mattinata movimentata per i vigili del fuoco di Avellino, impegnati oggi in due distinti incidenti stradali avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. Il primo incidente a Chiusano San Domenico poco dopo le 9:30, sulla strada statale 400, due auto si sono violentemente scontrate. Una ragazza di 26 anni, originaria di Castelvetere sul Calore, è rimasta incastrata nell’abitacolo. I vigili del fuoco l’hanno estratta e affidata ai sanitari del 118, che l’hanno trasportata, insieme alla conducente dell’altro veicolo, presso l’ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, mentre i carabinieri della stazione Montemarano-Castelfranci hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Poco dopo, alle ore 10:15, un altro incidente ha coinvolto due vetture in contrada Scrofeta, nel comune di Avellino. Anche in questo caso, i conducenti, un uomo e una ragazza, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti all’ospedale Moscati per le cure necessarie. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Avellino per effettuare i rilievi.