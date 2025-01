Tutelare il prodotto ittico made in Italy e scoraggiare pratiche illecite sono gli obiettivi principali dell’operazione condotta a livello nazionale dalla Guardia Costiera. L’intervento, volto a prevenire e contrastare attività dannose per la risorsa ittica e la concorrenza leale, ha portato in Campania a 93 sequestri per oltre 6 tonnellate di prodotto ittico e 115 illeciti contestati, per un totale di sanzioni pari a 150mila euro.

L’ATTIVITA’ A TORRE DEL GRECO – Particolarmente intensa è stata l’attività di controllo della Guardia Costiera di Torre del Greco, coordinata dal 4° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Campania. Le ispezioni hanno interessato sia i comuni costieri della provincia di Napoli sia le aree interne di Caserta e Benevento, con oltre 50 controlli effettuati e 21 sanzioni amministrative elevate, per un importo complessivo di circa 30.000 euro. L’operazione ha riguardato anche i canali di commercializzazione di nuova generazione, come e-market e piattaforme social, integrati alle attività tradizionali. Complessivamente, sono state sequestrate quasi 2 tonnellate di prodotto ittico privo di tracciabilità e etichettatura, requisito essenziale per garantire la sicurezza dei consumatori.

GLI INTERVENTI – In provincia di Napoli nove i verbali contestati tra Portici, Ercolano e Torre del Greco, con il sequestro di circa 300 kg di prodotto ittico. In provincia di Caserta elevati dodici verbali, con il sequestro di circa 1.700 kg di prodotti ittici vari. In particolare, il 28 dicembre, la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, guidata dal Capitano di Fregata Leonello Salvatori, ha ispezionato tre attività commerciali nel casertano, rilevando gravi violazioni. Nei punti vendita sono stati trovati prodotti ittici privi di tracciabilità, per i quali sono stati elevati verbali da 1.500 euro ciascuno e sequestrati circa 650 kg di merce destinata alla distruzione.

MERCATI RIONALI – Il 6 e il 13 dicembre, in collaborazione con Carabinieri e Polizia Locale, sono stati effettuati controlli nei mercati rionali di Ercolano e Torre del Greco. Questi hanno portato al sequestro di 138 e 85 kg di prodotto ittico, rispettivamente, e alla contestazione di cinque ulteriori illeciti.