Titolare non lo assume e lo colpisce con una mannaia in officina

Un semplice bollino giallo sul manico di una mannaia, con un prezzo di 15 euro, racconta la drammatica sequenza di eventi avvenuti nell’officina di via Viticella, a Quarto. Mahmoud Nasser, 25enne di origini tunisine, si è presentato al titolare dell’officina, un uomo di 53 anni, per chiedere un’assunzione. Qualche mese prima, Nasser era stato assunto in prova, ma l’esperienza si era conclusa negativamente. Il rifiuto, ribadito dal carrozziere, ha scatenato una reazione violenta e imprevedibile. Nasser ha impugnato una mannaia e ha colpito la vittima al collo. Il 53enne ha tentato di difendersi, riportando ferite anche alle mani. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno immediatamente avvisato i carabinieri. In pochi minuti, i militari della tenenza di Quarto e della sezione radiomobile di Pozzuoli sono giunti sul posto. Hanno trovato Nasser ancora armato, con la lama insanguinata. Disarmato e bloccato, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e condotto in carcere. Il carrozziere è stato trasportato d’urgenza in ospedale: le sue ferite non si sono rivelate gravi, è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni.