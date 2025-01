Iscrizione scuola per il 2025/26: il Ministero proroga le scadenze

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito una nuova finestra temporale per le iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026. Le domande potranno essere presentate online dalle 8 del 21 gennaio 2025 fino alle 20 del 10 febbraio. Questo slittamento temporale rispetto alla tradizione – che vedeva le iscrizioni iniziare l’8 gennaio e chiudersi entro fine mese – è stato introdotto già lo scorso anno. Secondo il Ministero, la modifica non è legata a problematiche tecniche, ma intende garantire un periodo più ampio per le attività di orientamento delle scuole, consentendo alle famiglie di effettuare scelte più ponderate, specialmente per la scuola superiore, un passaggio cruciale per il futuro di ragazze e ragazzi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE – Le modalità di iscrizione online restano invariate. È importante sottolineare che l’ordine di arrivo delle domande non incide sull’accettazione delle stesse. L’iscrizione online è obbligatoria per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali, mentre rimane facoltativa per le scuole paritarie. Sono escluse dalla procedura online le scuole dell’infanzia, che continueranno a utilizzare il formato cartaceo, così come gli istituti delle province autonome di Trento e Bolzano e i centri di istruzione per adulti.

PERCORSI INNOVATIVI – Tra le opzioni disponibili, le famiglie potranno scegliere anche il nuovo liceo del Made in Italy e i percorsi formativi della filiera 4+2, che prevedono 4 anni di istruzione tecnica o professionale seguiti da 2 anni presso le Its Academy, istituti di formazione terziaria professionalizzante alternativa all’università.

IDENDITA’ DIGITALE PER ACCEDERE – Per accedere alla piattaforma di iscrizione online, sarà necessario utilizzare un’identità digitale. Sono accettati SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) ed Eidas (Electronic IDentification Authentication and Signature).