Una rapina in pieno giorno, un intervento tempestivo e quattro persone in manette: è il bilancio dell’operazione condotta ieri dai carabinieri di Acerra. La vicenda ha avuto inizio quando due giovani hanno rapinato un residente per strada. Armati di pistola, gli hanno sottratto 60 euro e lo hanno colpito alla testa con il calcio dell’arma prima di darsi alla fuga. Immediatamente allertati, i militari sono intervenuti per raccogliere la testimonianza della vittima e analizzare le riprese delle telecamere di sorveglianza di diverse attività commerciali. Seguendo a ritroso il percorso dei rapinatori, i carabinieri sono giunti all’abitazione di una donna di 35 anni, casalinga, ad Acerra. Qui, in compagnia della donna, si trovavano il fratello 26enne, suo figlio di 16 anni e un altro minorenne di 17 anni. Le immagini di sorveglianza hanno permesso di identificare i due giovani come autori materiali della rapina. Tuttavia, l’intervento ha portato alla scoperta di ben altro: nell’abitazione sono stati trovati 100 grammi di cocaina, 100 grammi di marijuana, 18 chili di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 13 munizioni calibro 12. I due minori, il 16enne e il 17enne, sono stati condotti in un centro di prima accoglienza per minori, mentre la 35enne e suo fratello sono stati trasferiti rispettivamente nei carceri di Secondigliano e Poggioreale.