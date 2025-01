Grande festa a Somaglia, piccolo comune in provincia di Lodi, dove è stato venduto il biglietto vincitore del primo premio della Lotteria Italia. Il tagliando T 173756 ha assegnato ben 5 milioni di euro al fortunato possessore, rendendo il paese di meno di quattromila abitanti il simbolo della fortuna di quest’anno. Per il secondo anno consecutivo, la Lombardia si conferma una delle regioni più fortunate, dopo il primo premio assegnato a Milano nel 2023. Oltre al jackpot milionario, i premi principali sono stati distribuiti in altre città: 2 milioni di euro a Pesaro (biglietto T 378442), 2 milioni a Palermo (biglietto G 330068), 1,5 milioni a Torino (biglietto G 173817), e 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025). Con questa vittoria, la Lombardia raggiunge 5 primi premi da 5 milioni di euro vinti dal 2000, superando la Campania e piazzandosi al secondo posto tra le regioni più fortunate. Il Lazio mantiene il primato assoluto con 8 jackpot assegnati.

LA CRESCITA – La Lotteria Italia ha visto un aumento significativo delle vendite nel 2024, con 8,6 milioni di biglietti acquistati, il 29% in più rispetto ai 6,7 milioni dell’anno precedente. Anche le vendite online sono cresciute del 45%, confermando il rinnovato interesse degli italiani per questo storico gioco a premi. Il Lazio si è distinto come la regione con il maggior numero di biglietti venduti, seguita dalla Lombardia e dalla Campania. La trasmissione televisiva “Affari Tuoi” su Rai1 ha fatto da cornice alla serata della premiazione.

PREMI E CURIOSITA’ – Quest’anno sono stati distribuiti 280 premi, tra cui 50 di terza categoria da 50mila euro, 25 di seconda categoria da 100mila euro e 200 premi da 20mila euro ciascuno. Nonostante l’entusiasmo per le vincite, storicamente molti premi della Lotteria Italia non sono mai stati riscossi: dal 2002, ben 31 milioni di euro di premi sono rimasti nelle casse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il caso più emblematico risale al 2008, quando il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma non fu mai ritirato.

IN CAMPANIA VINTI 760 MILA EURO – Anche la Campania si è distinta nella distribuzione dei premi, con un totale di 760mila euro assegnati. Due biglietti vincenti di seconda categoria da 100mila euro sono stati venduti ad Avellino e Sorrento, mentre sei premi di terza categoria da 50mila euro ciascuno sono andati a Napoli, Quarto, Scafati, San Giorgio a Cremano, Pompei e Orta di Atella. Tredici, infine, i biglietti vincenti di quarta categoria da 20 mila euro l’uno: Pietravairano, Torre del Greco, Teano, Crispano, Scisciano, Sala Consilina, Avellino, Casoria, San Nicola la Strada, Giugliano, Sala Consilina e due a Napoli.

Ora, a Somaglia, si è aperta la caccia al vincitore del primo premio. Tuttavia, non si esclude che il biglietto vincente possa essere stato acquistato da un turista o un pendolare di passaggio, considerata la presenza di un autogrill sull’autostrada del Sole, tradizionalmente ritenuto un luogo “fortunato” dai giocatori. Per i vincitori, il termine ultimo per reclamare i premi è di sei mesi dalla pubblicazione dell’elenco ufficiale dei biglietti vincenti nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.