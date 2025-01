Tragico incidente stradale nella notte in via Monte, nei pressi dello stadio comunale di Striano. Emanuele Barone, 23 anni, residente nel comune vesuviano, ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe urtato violentemente l’asfalto dopo aver perso il controllo del mezzo, scivolando per diversi metri. Nonostante indossasse regolarmente il casco, l’impatto è stato fatale. L’incidente, avvenuto attorno alle 2 di notte, è stato talmente rumoroso da svegliare i residenti della zona. Gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata stanno conducendo le indagini per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Per far luce sull’accaduto, sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, ma le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. La salma del giovane è stata posta sotto sequestro, in attesa delle decisioni del magistrato riguardo a una possibile autopsia. Le autorità mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta.