Tragedia questa notte in via Saggese ad Acerra, dove un uomo di 33 anni, originario del Burkina Faso ma residente ad Acerra, ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il 33enne stava percorrendo la strada a bordo di uno scooter insieme a un connazionale di 30 anni, che viaggiava come passeggero. Il mezzo avrebbe urtato il cordolo di un marciapiede, causando una rovinosa caduta. Per il conducente non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il passeggero, invece, è stato soccorso e trasportato in codice rosso presso l’Ospedale del Mare, dove resta ricoverato in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Casoria, che stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.