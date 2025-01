È stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Comune di Marcianise e la nuova associazione Giada (Giardini e Dimore dell’Armonia), guidata da Maurizio Stocchetti, delegato per Caserta e provincia dell’associazione Dimore Storiche Italiane. L’intesa mira alla realizzazione di itinerari turistico-culturali volti a valorizzare i beni storici e artistici della città.

IL PROGETTO – L’accordo, preceduto dall’approvazione di una delibera di giunta, prevede l’installazione di pannelli informativi presso i principali siti di interesse storico-artistico. Questo consentirà cittadini e visitatori di usufruire di un tour virtuale delle bellezze locali. Promossa dall’assessore al Marketing Territoriale, Carmen Posillipo, l’iniziativa rappresenta un passo importante per attrarre visitatori e generare ricadute economiche e socio-culturali positive sul territorio.

I DETTAGLI – La convenzione, della durata di 12 mesi, prevede che l’associazione Giada Mappi i beni culturali della città, Rediga un itinerario turistico e schede descrittive dei monumenti pubblici e delle dimore storiche private e installi totem interattivi per fornire informazioni sul patrimonio artistico locale. Inoltre, l’associazione fornirà consulenza per la progettazione e la direzione artistica per l’allestimento della sala Onofrio Buccini e di una sala audio-visiva da creare presso il Palazzo della Cultura.

STORIA E INNOVAZIONE – “Con questo progetto – ha dichiarato l’assessore Posillipo – prende avvio il percorso di valorizzazione e promozione del territorio che avevamo annunciato. Vogliamo far conoscere le caratteristiche dei nostri beni culturali, fornendo strumenti moderni di consultazione e una sala dedicata per un viaggio virtuale tra le nostre bellezze. Crediamo che cultura e identità siano elementi fondamentali su cui investire per la crescita e la rinascita del territorio”. (nelle foto in basso Palazzo Grauso a Marcianise)