Maltempo, cade albero su linea Circum: stop treni per Baiano

Albero sulla linea elettrica: stop alla circolazione ferroviaria lungo una tratta della Circumvesuviana. Ancora disagi provocati dal maltempo per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite da Eav. Dopo quelli di ieri causati dalla pioggia, stavolta è stato il vento che soffia forte su Napoli e provincia a creare inconvenienti per il regolare transito dei convogli. Ad essere interessata la linea Napoli-Baiano, già al centro di polemiche per i lavori che costringono i viaggiatori a dover modificare il percorso, obbligati a cambiare treno alla stazione di San Giorgio a Cremano per raggiungere Napoli o le fermate poste lungo la direzione per Baiano. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno, “causa caduta albero sulla linea aerea tra Roccarainola e Baiano, la circolazione è limitata a Roccarainola”.