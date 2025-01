Vesuvio si “veste” di bianco: prima neve del 2025 sul vulcano

Un risveglio suggestivo per i napoletani: il Vesuvio, avvolto da un candido manto bianco, ha regalato la prima neve del 2025. Le precipitazioni che da ieri stanno interessando Napoli e provincia, insieme a un brusco calo delle temperature, hanno trasformato il vulcano in una scenografica cartolina invernale. Con il diradarsi delle nubi che nelle prime ore del mattino avvolgevano il vulcano, è emerso uno spesso strato di neve non solo sulla cima ma anche lungo gran parte della dorsale del Vesuvio. Lo spettacolo è stato accolto con entusiasmo dai turisti, che non hanno perso occasione per fotografare e ammirare il panorama unico. Le temperature in zona hanno subito un notevole calo, registrando diminuzioni fino a 6-7 gradi rispetto alla giornata precedente. In città e nelle aree costiere, invece, la giornata è stata caratterizzata da pioggia, a tratti intensa, accompagnata da folate di vento gelido.