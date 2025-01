Un nuovo sviluppo nella vicenda che ha scosso la comunità di Ischia: il vescovo Carlo Villano ha accettato le dimissioni di don Antonio Scala, il parroco coinvolto in una relazione sentimentale con una donna sposata. Il sacerdote aveva già sospeso volontariamente le sue funzioni, lasciando vacanti i suoi incarichi, tra cui quello di vice direttore della Caritas diocesana. In una nota ufficiale, la diocesi ha annunciato: “In data odierna, accogliendo le dimissioni di don Antonio Scala, il vescovo Carlo Villano ha provveduto a nominare don Carlo Busiello amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Natività di Maria SS., S. Giorgio Martire, S. Sebastiano Martire in Barano d’Ischia. Il vescovo, ringraziando don Antonio per il servizio svolto in questi anni e don Carlo per la disponibilità offerta, assicura la sua preghiera per le comunità parrocchiali.” Per rasserenare la comunità, oggi pomeriggio il vescovo celebrerà una messa nella parrocchia che era guidata da don Antonio. Monsignor Villano ha sottolineato l’importanza di rispettare la privacy delle persone coinvolte, soprattutto per tutelare i minori legati alla vicenda. Ha inoltre chiesto discrezione e solidarietà umana, auspicando che il clamore mediatico si plachi al più presto. Secondo quanto ricostruito, la relazione tra il 58enne sacerdote e la donna, una 41enne madre di due figli, sarebbe nata nel contesto parrocchiale, dove lei lavorava come addetta alle pulizie. Il legame, che si sarebbe consolidato nel tempo, ha portato la donna a prendere una decisione drastica pochi giorni prima di Natale: ha lasciato il marito e scelto di vivere apertamente la relazione con il parroco.