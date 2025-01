Maltempo: temporali e vento forte, allerta meteo sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali e un avviso di allerta per vento forte e mare agitato. Le allerte entreranno in vigore domani, domenica 28 gennaio, a partire dalle 6 e rimarranno attive fino alla 23:59 dello stesso giorno. L’allerta per venti forti sud-occidentali, con possibili raffiche e mare agitato, con rischio di mareggiate, riguarderà l’intera regione campana. Inoltre, l’allerta Gialla per temporali interesserà tutto il territorio regionale, con rischio di dissesti idrogeologici localizzati, allagamenti, esondazioni, frane e caduta massi, ad eccezione delle zone di Allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e Allerta 7 (Tanagro), dove il livello di rischio è Verde per quanto riguarda le precipitazioni. Nonostante il rischio ridotto nelle zone esentate, si segnala che in tutto il territorio regionale si verificheranno venti forti e mare agitato. La Protezione Civile invita i sindaci a attivare i Centri Operativi Comunali, a mettere in atto le misure di sicurezza previste nei piani comunali, a monitorare le aree verdi e le strutture vulnerabili agli effetti del vento e del mare, e a seguire con attenzione gli avvisi diramati dalla Sala Operativa Unificata della Regione Campania.