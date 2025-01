Nell’epoca dei social media, dove tutto sembra rapido e transitorio, c’è chi usa la tecnologia per preservare e valorizzare il passato. È il caso di “Sillabe di Arte – con epicentro a Marigliano”, una pagina Facebook che celebra il patrimonio artistico e culturale di Marigliano e dei suoi dintorni. La pagina è una finestra virtuale che illumina il ricco panorama storico-artistico locale, riportando alla luce monumenti, chiese, aneddoti dimenticati e curiosità legate al territorio. Attraverso video, articoli e post coinvolgenti, i creatori di “Sillabe di Arte” trasmettono al pubblico il frutto di un attento lavoro di ricerca, fondato su fonti autorevoli come i volumi di Alfonso Raffaele Ricciardi e Gianstefano Remondini, antiche riviste e testimonianze orali degli anziani. Tra i riferimenti culturali di questo progetto si ricordano figure come il cavaliere Guido Galdi, appassionato di storia locale, e il preside Franco Trifuoggi, amante della letteratura vernacolare. Le loro conversazioni e ricerche si intrecciano con il contributo di Giovanni Villano, noto per la sua dedizione alla tutela dei beni artistici locali e alla divulgazione delle tradizioni del territorio.

Gli interventi di “Sillabe di Arte” si distinguono per la capacità di raccontare con semplicità e passione un patrimonio altrimenti destinato all’oblio. Tra i temi trattati si trovano storie legate a chiese secolari, curiosità sulla toponomastica cittadina e vicende di personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale di Marigliano. Il tono divulgativo, fresco e accessibile, rende ogni contenuto interessante sia per i giovani che per chi desidera riscoprire la storia del proprio territorio. L’obiettivo della pagina non è solo informare, ma anche sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela del patrimonio artistico. Ogni post è un invito a guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda, per riscoprire e preservare l’identità culturale di un territorio straordinario. “Sillabe di Arte – con epicentro a Marigliano” dimostra come i social media possano essere strumenti efficaci di conoscenza e diffusione culturale. Per chi volesse immergersi nelle meraviglie del passato di Marigliano e dintorni, la pagina Facebook rappresenta un punto di riferimento prezioso.

