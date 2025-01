Contabilità “in nero”, maxi sequestro della Gdf a hotel di Ischia

Gestiva una contabilità parallela, nascosta in un file di backup sul computer, il legale rappresentante di una società che gestisce un noto hotel con stabilimento balneare a Ischia. Grazie all’intervento della Guardia di Finanza, è stato emesso un decreto di sequestro di oltre 640mila euro, firmato dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea, sezione reati contro la pubblica amministrazione. I finanzieri hanno posto i sigilli alle disponibilità finanziarie dell’indagato, alle sue quote societarie e a diversi immobili a lui riconducibili nella provincia di Napoli. La struttura alberghiera, situata in pieno centro sull’isola e nota per l’alta qualità dei servizi offerti, sarebbe stata al centro di una complessa operazione di frode fiscale. Secondo gli inquirenti, l’attività dell’hotel era caratterizzata da una gestione opaca, con una contabilità ufficiale lacunosa e un uso sistematico di denaro contante per acquisti non documentati da fatture. La scoperta chiave è stata il recupero, da parte della Guardia di Finanza, di un file di backup dal software gestionale utilizzato dalla società. Questo file ha permesso di far emergere gli effettivi incassi non registrati, consentendo così di ricostruire la reale portata della frode fiscale e il volume degli introiti non dichiarati.