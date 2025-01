Fermati mentre facevano il pieno al furgone utilizzando carte carburante clonate. È quanto scoperto dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania nella notte scorsa, in via San Francesco a Patria. I militari, insospettiti da un furgone con cisterna in sosta presso una stazione di servizio poco prima di mezzanotte, hanno deciso di effettuare un controllo. Durante l’intervento, uno dei due uomini presenti ha tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette gettandolo in un cestino dei rifiuti. All’interno del pacchetto i carabinieri hanno rinvenuto 11 carte carburante clonate, che avrebbero consentito un plafond di spesa complessivo di oltre 11mila euro. Dagli accertamenti è emerso che erano già stati utilizzati 1.800 euro per riempire la cisterna del furgone. Tutte le tessere recuperate sono risultate contraffatte. I due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.