Sbanda e finisce in una scarpata, 32enne ricoverato in ospedale

Nella notte scorsa, intorno alle 2, un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Avellino nel comune di Atripalda, in contrada Giacchi. Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada terminando la sua corsa in una scarpata. A bordo del veicolo un uomo di 32 anni, residente ad Atripalda, che è rimasto ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il giovane all’ospedale “Moscati” di Avellino per le cure necessarie. Per recuperare l’auto dalla scarpata è stato indispensabile l’uso dell’autogru proveniente dalla sede centrale dei vigili del fuoco di via Zigarelli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.