Il centro commerciale Campania di Marcianise ospita Nerissima Serpe, Papa V e Fritu che, 4 anni dopo il sequel dell’iconico album Mafia Slime, presentano e firmano le copie del nuovo album Mafia Slime 2, in uscita il 17 gennaio. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 23 gennaio, alle 15 in Piazza Campania. Con un mix avvincente di sonorità, che spazia tra autenticità, sperimentazione e un forte legame con le radici della trap e dell’hip hop, i due rapper Nerissima Serpe e Papa V e il producer Fritu arrivano al Centro per un Meet&Greet imperdibile da lasciare senza fiato. Si potrà incontrare dal vivo il trio e ottenere la firma sulla copia del cd. Per partecipare al firmacopie bisogna acquistare il disco presso lo store Mondadori del Campania, scaricare l’app Io&Campania e mostrare lo scontrino d’acquisto presso l’info point di piazza Centrale per ritirare il pass per l’accesso prioritario. Possibilità di partecipare anche acquistando altrove il cd e scaricando ugualmente l’app Io&Campania.