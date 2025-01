Rapina in negozio di telefonia a Cardito: arrestati due banditi armati

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno arrestato per rapina un uomo di 48 anni e una donna di 46, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. I due malviventi, armati di una pistola con silenziatore, hanno fatto irruzione in un negozio di telefonia in via Donadio a Cardito, minacciando i dipendenti e costringendoli a consegnare denaro e merce esposta. Tuttavia, qualcosa è andato storto e il tempo perso ha permesso ai carabinieri di intervenire. I militari hanno fatto irruzione nel negozio e, grazie alla collaborazione del personale, sono riusciti a bloccare i rapinatori dopo una breve ma rischiosa colluttazione. Sequestrata l’arma: una pistola a salve calibro 8, modello 92 FS, modificata artigianalmente e quindi potenzialmente letale. L’arma aveva il colpo in canna. I due arrestati sono stati condotti in carcere, in attesa di giudizio.