Tenta di rubare auto della polizia in pieno centro urbano: arrestato

TORRE DEL GRECO – Mattinata movimentata in corso Avezzana, arteria strategica che collega il centro cittadino con via Circumvallazione. Poco prima delle 10, un uomo, la cui identità non è stata resa nota, è stato sorpreso mentre cercava di forzare una vettura della Polizia di Stato parcheggiata in sosta. Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo stava armeggiando con attrezzi da scasso vicino alla portiera dell’auto di servizio, incustodita mentre gli agenti svolgevano controlli nelle vicinanze. Alcuni passanti, accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i poliziotti, che sono intervenuti tempestivamente. Alla vista degli agenti, il malintenzionato avrebbe tentato di opporsi, utilizzando gli stessi strumenti di scasso – che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati rubati poco prima in una bottega di calzolaio della zona. L’uomo è stato rapidamente bloccato, ammanettato e condotto al commissariato di via Sedivola.