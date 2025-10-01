NOLA (rgl) – Dopo il successo della prima edizione, Nola si prepara ad accendere di nuovo le luci della cultura con la rassegna “Autunno Napoletano”, ideata e promossa dall’associazione Scenart, presieduta dalla giornalista Autilia Napolitano, in collaborazione con il Caffè Letterario della Mondadori e con il supporto di un ampio fronte di associazioni cittadine. Un progetto corale che vede insieme realtà come Meridies, Archeoclub Nola, Fidapa Nola, Lo Scrigno dell’Essere, Proloco Nola città d’arte, Amiamola, Lions e Leo Club Nola Host Giordano Bruno, Cif di Cimitile. Il programma, itinerante e ricco di voci, prenderà il via venerdì 3 ottobre alle 17.30 nella Sala del Mutilato di via Fonseca. A inaugurare la rassegna sarà Pucci Romano, dermatologa e scrittrice di fama internazionale, che presenterà il suo libro “La soluzione”, in dialogo con la giornalista Autilia Napolitano. I saluti istituzionali sono affidati all’assessore alla cultura del Comune di Nola, Felice Maggio, e a Nancy Romano, presidente de Lo Scrigno dell’Essere.

“Autunno Napoletano non è solo una rassegna, ma un invito collettivo a riscoprire il piacere del confronto, della narrazione e dell’identità culturale – spiega Autilia Napolitano –. Vogliamo trasformare la città in un laboratorio permanente di idee, dove arte, storia e attualità si intrecciano nel segno della partecipazione condivisa”. Il cartellone proseguirà giovedì 9 ottobre con il giornalista Salvatore Biazzo, seguito il 10 ottobre dallo scrittore e regista Massimiliano Virgilio. Il 15 ottobre, nel Museo Storico Archeologico diretto da Giacomo Franzese, un focus speciale ricorderà Giancarlo Siani a 40 anni dal suo assassinio: tra gli ospiti, Paolo Siani e il giornalista Pietro Perone, in un incontro patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania presieduto da Ottavio Lucarelli. A chiudere gli appuntamenti di ottobre, giovedì 23, sarà lo scrittore Alberto D’Erasmo, ospite della libreria Mondadori di piazza Marconi.