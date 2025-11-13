VISCIANO (rgl) – Un viaggio nel tempo, tra le emozioni di un paese e i sogni di chi lo ha raccontato. È quello che vivrà la comunità di Visciano venerdì 14 novembre, alle 18, nella chiesa laicale di San Sebastiano, in occasione dell’incontro dedicato alla ristampa del volume “La realizzazione di un sogno” di Sebastiano Angieri. L’evento, promosso da Unitre Visciano, dal Comune e dalla Pro Loco-Biblioteca Comunale, diventa un ponte tra passato e presente, tra memoria individuale e identità collettiva. La ristampa anastatica, realizzata in 100 copie numerate, riporta alla luce un testo autentico e profondamente autobiografico, il primo a raccontare con partecipazione affettiva la storia, gli usi e i costumi di Visciano. Attraverso la voce di Angieri, il paese si fa protagonista vivo e pulsante, specchio di una comunità che riconosce se stessa nei propri valori e nelle proprie radici. Il titolo del volume richiama una vicenda personale che intreccia il sogno d’amore con quello di una realizzazione esistenziale e culturale, restituendo il ritratto di un’epoca e di un modo di sentire collettivo. Durante l’incontro, testimonianze, monologhi, letture, poesie, filmati e momenti musicali rievocheranno il contesto locale e nazionale dell’Italia degli anni ’50, in un suggestivo dialogo tra Roma e Visciano, tra storia e microstoria. Un’occasione per riscoprire il valore della narrazione come strumento di formazione, condivisione e senso di appartenenza, e per vivere insieme un momento di comunità.