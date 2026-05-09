NOLA (rgl) – Un viaggio tra sentieri immersi nella natura, antiche epigrafi romane, musei illuminati di sera e luoghi di fede che custodiscono secoli di devozione popolare. Il Nolano si prepara a vivere un maggio all’insegna della cultura con il ritorno del “Maggio dei monumenti e della cultura nolana 2026”, la rassegna promossa dall’Ufficio beni culturali della Diocesi di Nola, diretto da Antonia Solpietro, in collaborazione con l’associazione Meridies. L’edizione 2026 punta ancora una volta a valorizzare il patrimonio storico, artistico e spirituale del territorio, ampliando però lo sguardo oltre i confini cittadini e coinvolgendo diversi luoghi simbolo dell’area nolana e vesuviana. Un programma ricco di appuntamenti gratuiti che intreccia storia, archeologia, natura, arte barocca e tradizioni popolari. Si parte domenica 10 maggio ad Avella con “La Via delle Acque”, un percorso suggestivo tra la Grotta di San Michele e la cascata di Acquapendente. Un’esperienza immersiva che unisce spiritualità e paesaggio, già vicina al sold out a pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni. “È sempre una grande emozione poter offrire occasioni per approfondire luoghi e storie che aiutano a comprendere la preziosità del nostro patrimonio culturale”, ha dichiarato Michele Napolitano, presidente di Meridies, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla ricchezza storica e artistica del territorio. Il programma proseguirà il 16 maggio nel cuore di Nola con “Scripta Manent”, una passeggiata archeologica tra le antiche epigrafi romane riutilizzate nei palazzi cittadini nel corso dei secoli. Un itinerario che permetterà ai partecipanti di leggere il passato della città attraverso iscrizioni e frammenti di memoria ancora visibili nel tessuto urbano. Grande attesa anche per la Notte Europea dei Musei del 23 maggio, che a Nola si trasformerà in un percorso culturale dedicato a Domenico Antonio Vaccaro. L’evento “Il segno di Vaccaro” collegherà il Museo Diocesano e il Museo Storico Archeologico in un doppio appuntamento serale tra pittura, scultura e suggestioni barocche. Spazio infine anche alla tradizione religiosa e popolare con “La Madonna Pacchiana”, in programma il 31 maggio a Somma Vesuviana. Due visite guidate accompagneranno i partecipanti alla scoperta del santuario di Santa Maria a Castello, luogo simbolo della devozione vesuviana e della cultura musicale legata alla tammorra. Tutti gli eventi saranno gratuiti, con prenotazione consigliata tramite WhatsApp al numero 347 5461957. Un mese intero pensato per riscoprire l’identità del territorio attraverso luoghi spesso poco conosciuti ma ricchi di fascino, storia e memoria collettiva. Per il Nolano, maggio non sarà soltanto un calendario di eventi, ma un invito a guardare con occhi nuovi le proprie radici.