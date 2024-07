Il gip del tribunale di Nola ha convalidato il provvedimento di fermo emesso nei confronti di D.D.L., il 26enne vigile urbano che, sotto effetto dell’alcol, venerdì scorso, in via Croce San Nicola a Camposano, ha investito e ucciso la 27enne Lucia Passariello. La donna di Cicciano, mamma di una bambina di sei anni, in quel momento (erano da poco passate le 22), era in compagnia delle sue nipotine rimaste illese quando è stata travolta dalla Suzuki Splash del vigile urbano in servizio a Portici (sospeso ad horas dal sindaco). Il giudice ha disposto per il ragazzo di Camposano la misura cautelare degli arresti domiciliari.