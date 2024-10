Incidente a Giugliano: 16enne in scooter travolge due ragazzine in via Roma. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane, mentre sorpassava alcuni veicoli incolonnati, avrebbe investito due tredicenni che stavano attraversando la strada. Le due ragazze sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Santobono, ma non risultano in pericolo di vita. Il 16enne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Giugliano. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.