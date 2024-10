Un’esplosione di colori, musica e allegria ha animato ieri sera il centro storico di Palma Campania per la magica Notte delle Quadriglie, evento clou organizzato dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania. La serata ha visto le nove Quadriglie protagoniste, le stesse che saranno al centro del Carnevale 2025 e che hanno svelato in anteprima i loro temi in un video proiettato sul maxischermo di piazza De Martino. A fare da madrina d’eccezione, la showgirl Francesca Faratro, che ha accompagnato i gruppi mascherati lungo le strade e le piazze gremite, catturando l’entusiasmo di migliaia di spettatori, molti dei quali giunti anche da fuori regione. Sul palco erano presenti le istituzioni locali: il sindaco Nello Donnarumma, il consigliere delegato Nello Nunziata e Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania. In serata, l’atteso concerto di Cristina D’Avena ha concluso l’evento, trascinando il pubblico di tutte le età con le sue celebri sigle dei cartoni animati. “Abbiamo vissuto una serata perfetta, con tantissime persone in piazza per un evento che è stato un vero successo – ha commentato il sindaco Donnarumma –. L’interesse per il Carnevale cresce e sono certo che molti torneranno per l’edizione di marzo”. Anche Nicola Montanino ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento della città, ringraziando tutti i partecipanti e sottolineando l’importanza del messaggio sociale della manifestazione.

I temi che le nove Quadriglie proporranno sulla scena dell’edizione 2025 del Carnevale di Palma Campania, che culminerà il prossimo 4 marzo, giornata del Martedì Grasso:

‘A LIVELLA – Benvenuti A Palazzo

AMICI DI POZZOROMOLO – Born This Way: Lady Gaga

GAUDENTI – G Come Gaudenti

I MONELLì – Natale In Casa Monellì

SCUGNIZZI – L’Egitto E I Suoi Tesori: Coperkhamon, Amma Scetat ‘O Faraon!

STUDENTI – Perché Sanremo È Sanremo

SCUSATE IL RITARDO – Il Mercante: La Fiera Delle Meraviglie

TEGLANUM – Nella Mia Mente

TUTTA N’ATA STORIA – Coco “El Dia De Los Locos”