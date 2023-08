L’ascesa dell’intrattenimento digitale

Poliedrico, immersivo e facilmente accessibile: il fascino dell’universo digitale è tutto racchiuso in queste caratteristiche, peculiarità che arrivano da un tempo vicino, eppure lontano, soprattutto se si pensa ai rapidi progressi fatti dalla tecnologia. Questa dimensione, che tradizionalmente contrapponiamo all’analogico, si è fatta apprezzare soprattutto nel settore dell’intrattenimento: tutto il mondo del gaming, in particolare, è stato fortemente plasmato dalle innovazioni che nei decenni si sono succedute. Da PONG, il primo videogioco di tennis da tavolo, fino ai titoli più recenti fruibili su tablet, e game smartphone l’intrattenimento digitale non ha smesso di appassionare generazioni di giocatori, diventando sempre più trasversale ed eterogeneo grazie all’avvento di Internet e della connettività. Un percorso di crescita, quello del digital gaming, che non ha subito mai battute d’arresto e che oggi rappresenta anche un importante volano per l’industria dell’intrattenimento. Per comprendere le dinamiche che hanno guidato l’ascesa di questo settore è utile osservare da vicino il panorama dei casinò online e il modo in cui si è sviluppato proprio grazie al potenziale del digitale.

Casinò digitale: la genesi di un successo

La veste digitale prima e l’approdo online poi: l’ascesa dei casinò online, che oggi detengono un vero record tra le industrie emergenti del XXI secolo, è compresa tra queste due tappe. Il fascino vintage dei casinò terrestri, certo, resta inalterato, ma la vera ribalta planetaria per le sale da gioco è arrivata grazie alla Rete, che ha di fatto moltiplicato le possibilità fruitive delle strutture fisiche, rendendo accessibile in modo universale questo tipo di intrattenimento e dando vita a una i nattesa svolta pop.

Senza la necessità di predisporre un dresscode elegante o di versare dispendiose quote di partecipazione, gli appassionati di giochi da casinò oggi hanno la possibilità di accedere al tavolo verde virtuale con estrema facilità: occorrono solo una connessione a Internet e uno smartphone. E così nella nuova era della connettività gare e tornei di Poker e Black Jack annullano i confini e mettono in comunicazione giocatori lontani anche migliaia di chilometri tra loro, accomunati dalla passione per il gaming.

Ma non solo: a parte gli innegabili vantaggi sul fronte della fruizione ludica, semplice, accessibile e veloce, esiste anche per i gamer la possibilità di assistere in streaming alle performance dei grandi campioni, come ad esempio avviene per i tornei di poker: questi ultimi diventano veri propri eventi globali seguiti in tempo reale da milioni di appassionati. Questo aspetto, in particolare, ha permesso al mondo dei casinò online acquisire uno spazio operativo anche nel settore del betting, che deve sempre più la propria floridezza agli eventi live che coinvolgono le stelle degli eSport.

Affidabilità, innovazione e sicurezza: ecco la formula vincente dell’intrattenimento digitale

Proprio in virtù della recente veste digitale il settore del gambling online in Italia, ovvero il mercato dei casinò online, è andato incontro a una crescita esponenziale. Una tendenza che ha visto l’universo dei casinò online produrre un volume d’affari che nel 2020 sul territorio nazionale ha toccato quota 1,8 miliardi di euro, un traguardo che ha permesso al settore di affermarsi a tutti gli effetti come il segmento di traino del mondo gaming. Ma cosa ha inciso in modo significativo su questa performance pirotecnica? I fattori sono diversi, ma tutti convergono su tre aspetti principali: affidabilità, innovazione tecnologica e sicurezza. Innanzitutto, infatti, le piattaforme dedicate ai giochi da casinò aderiscono a un rigoroso impianto normativo: a certificarlo è la licenza ADM, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I siti che intendono svolgere la propria attività in Italia devono dotarsi di questa documentazione, una tutela di affidabilità e rispetto delle leggi nei confronti degli utenti. Sul fronte dell’innovazione, poi, le principali piattaforme di gioco offrono oggi non solo un’esperienza ludica completa, immersiva e accattivante, ma garantiscono agli iscritti un’interfaccia utente semplice e intuitiva, un servizio clienti efficiente e multicanale e la possibilità di effettuare pagamenti in tutta sicurezza: formule all’avanguardia come eWallet e bitcoin, che sfruttano la tecnologia blockchain, sono sempre disponibili accanto alle soluzioni più classiche rappresentate da carte di credito e di debito. Nel complesso chi sceglie di concedersi una pausa di relax giocando online sa di poter contare su una gamma di giochi sempre nuovi e coinvolgenti affidandosi a un circuito sicuro, innovativo e di facile accesso. La chiave del successo dell’intrattenimento digitale è, in fondo, tutta qui.

L’ascesa del gioco virtuale è avvenuta in concomitanza con una vera e propria svolta tecnologica: a scandirne le tappe sono stati la nascita dei videogiochi prima e l’avvento di Internet poi. Il risultato di questo percorso di crescita è oggi tangibile nel grande apprezzamento riscosso dall’intero settore dell’intrattenimento digitale che, potendo contare su cavalli di battaglia come il casinò online, ha conquistato un pubblico variegato, eterogeneo e sempre più trasversale. Quello che i gamer apprezzano di questo universo di gioco virtuale sono l’offerta variegata, la sicurezza e la semplicità di accesso.